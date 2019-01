Yves Ghequiere wordt voor zes jaar burgemeester in Linkebeek Activ’ steunt voordracht van Link@venir-lijsttrekker Bart Kerckhoven

07 januari 2019

12u44 3 Linkebeek Yves Ghequiere van Link@venir wordt de komende zes jaar burgemeester in Linkebeek. Negen van de vijftien raadsleden hebben de akte van voordracht van Ghequiere ondertekend. Maandagavond wordt die akte bevestigd tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad.

De lijst Ensemble Linkebeek Samen van Damien Thiéry ging uiteindelijk niet in op het laatste voorstel van Link@venir en dus zocht de grootste partij van de gemeente steun bij Activ’. Eerder raakte al bekend dat Vlaming Roel Leemans van Activ’ gemeenteraadvoorzitter zou worden.

“De partijen zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van de ambities die ze tijdens de verkiezingscampagne hebben verdedigd: een nieuw mobiliteitsplan, ecologische transitie, herfinanciering van het sociaal beleid, burgerparticipatie, intergemeentelijke projecten, de opening van een verenigingshuis en het einde van de provocaties en taalgeschillen”, klinkt het in een persbericht.

Het schepencollege zal deze legislatuur bestaan uit drie leden van de Link@venir-lijst en 1 lid van de lijst van Thiéry. Dat komt omdat schepenen in faciliteitengemeenten rechtstreeks verkozen worden.

“Link@venir heeft de pagina van de ruzies en spanningen van de afgelopen weken omgedraaid om verder te gaan en vraagt dat elke gekozen ambtenaar zich, zodra hij of zij in functie treedt, volledig wijdt aan het nakomen van de verplichtingen die aan de kiezers zijn beloofd”, klinkt het nog.

“Nogmaals, Link@venir stelt iedereen, ongeacht de lijst, voor om samen te werken in het belang van de gemeente en haar inwoners en om in werkgroepen en in volledige transparantie de projecten uit te voeren die tijdens de campagne door de drie lijsten werden voorgesteld en goedgekeurd door de kiezers.”