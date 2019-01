Wie verhuist uit Brussels Gewest vestigt zich het liefst in Halle-Vilvoorde Klaas Slootmans (Vlaams Belang): “We stevenen af op een catastrofe in Vlaamse Rand” Bart Kerckhoven

13u32 0 Linkebeek Bijna zeventigduizend Brusselaars weken de voorbije drie jaar uit naar Vlaanderen en meer dan 46.000 van hen vestigden zich in Halle-Vilvoorde. Ook een kwart van de Walen die hier komt wonen kiest voor de rand rond Brussel. Dat blijkt uit cijfers die Klaas Slootmans (Vlaams Belang) naar buiten brengt.

Vlaams Belang-volksvertegenwoordigster Barbara Pas vroeg cijfers op bij minister Pieter De Crem (CD&V) over de bevolkingsstromen vanuit Brussel naar Vlaanderen.

In totaal trokken 69.553 mensen van Brussel naar Vlaanderen. 46.016 mensen verhuisden naar het arrondissement Halle-Vilvoorde vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Drie kwart kiest dus voor de streek rond de hoofdstad. Uit die cijfers concludeert provincieraadslid Klaas Slootmans dat Brussel uitdeint in de ruime Vlaamse rand. Volgens hem zijn er twee oorzaken. ““Enerzijds is er de klassieke verhuisbeweging van de autochtone Franstalige middenklasse die vlucht voor het multiculturele drama dat zich in de hoofdstad voltrekt en anderzijds is er de interne migratie van allochtonen en niet-Belgen van Brussel richting Rand”, zegt Slootmans die stelt dat de MR in Brussel net verliest omdat de autochtone Franstaligen vertrekken.

Slootmans vreest dat de Vlaamse Rand afstevent op een catastrofe omdat het Federaal Planbureau al een bevolkingsexplosie voorspelt. ““Men berekende dat de bevolking van Halle-Vilvoorde tijdens de volgende jaren zal toenemen met maar liefst 270.000 mensen naar 897.000”, zegt Slootmans. “Dit zou neerkomen op een bevolkingstoename met maar liefst 43 procent. Voor een regio die nu al de op één na meest dichtbevolkte is van het land betekent dat een catastrofe. De gevolgen op het vlak van vastgoedprijzen, onderwijs, mobiliteit en het groene karakter zijn volgens de politicus, die kandidaat lijsttrekker is voor Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement in mei, niet te overzien. “Alleen al de woningprijzen stijgen door die toename van de bevolking”, zegt Slootmans. “Maar ook het onderwijs staat onder druk. Er is nu al een voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen in Brussel. Wie het Nederlands onvoldoende kent zal dus sneller uitwijken naar scholen in onze buurt. Ook dat is onhoudbaar.”