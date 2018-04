Wachten op vergunningen voor GEN-werken 04 april 2018

02u27 0

Spoorwegbeheerder Infrabel heeft nog niet alle nodige vergunningen voor de werken aan spoorlijn 124, in het kader van de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Op Waals grondgebied kan er in de tweede helft van dit jaar wel verder gewerkt worden. De vergunning voor het station van Waterloo is aangevraagd en intussen is een derde van de werken over een afstand van 25 kilometer klaar. Infrabel wacht overigens ook in Brussel nog op een vergunning. (BKH)