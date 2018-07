Villa Herman Teirlinck wordt monument VLAAMSE SCHRIJVER TEKENDE EERSTE STULPJE ZELF UIT BART KERCKHOVEN

13 juli 2018

02u29 0 Linkebeek Verscholen in het groen naast de wandelweg Koekoekspad, vlak bij de Alsembergsesteenweg ligt het charmante eerste stulpje van Vlaanderens bekendste schrijver. De Villa Herman Teirlinck is een waardevol stukje erfgoed. De woning wordt dan ook voorlopig beschermd.

Met de wagen is de villa haast niet bereikbaar. "Maar de cottagewoning is goed bewaard en een van de meest spraakmakende schrijverswoningen van het begin van vorige eeuw", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). Vier jaar geleden beschermde hij ook al het huis van de schrijver in Beersel.





Het stulpje aan het Koekoekspad was Teirlincks' eerste woning. Hij tekende zelf de plannen uit en liet zich inspireren door zijn goede vriend en kunstenaar Henry van de Velde die in Ukkel zelf een kunstenaarswoning liet bouwen. Ook Teirlincks woning werd nadien een ontmoetingsplaats voor de kunstenaars en schrijvers die zich toen in de groene rand van de hoofdstad vestigden. Teirlinck woonde in het huis van 1905 tot 1921. Linkebeek was toen een trekpleister voor heel wat bekende schrijvers en kunstenaars door de mooie omgeving en de groene valleien. Dat indachtig lijkt het dan ook dat aan de Villa Teirlinck de tijd is blijven stilstaan.





Authentieke villa

De minister is al een tijdje bezig met een nieuwe inventaris op te maken van gebouwen en objecten in de Vlaamse Rand die een bescherming verdienen. Het is vooral de authenticiteit van de villa die de doorslag gaf om er een beschermd monument van te maken. "Het originele concept, de ruimteverdeling en de originele interieurafwerking van de schrijverswoning bleven goed bewaard en geven een duidelijk beeld van de wooncultuur van de Vlaamse schrijver op het platteland", aldus Bourgeois. "De Villa Herman Teirlinck behoort met het Lijsternest uit 1904 van schrijver Stijn Streuvels tot de meest authentieke landelijke schrijverswoningen in Vlaanderen uit het begin van de twintigste eeuw."





Definitieve bescherming

Het gemeentebestuur zal nu een openbaar onderzoek op poten zetten waarbij iedereen opmerkingen of bezwaren kan formuleren. Nadien beslist de minister over de definitieve bescherming. Het is al de tweede keer in vier jaar tijd dat een woning van Herman Teirlinck beschermd wordt. Vier jaar geleden werd ook zijn huis in Beersel beschermd als monument nadat het gemeentebestuur besloot om het gebouw te verkopen. Vandaag organiseert de vzw Het Huis van Herman Teirlinck er allerlei activiteiten. Wat de plannen voor het huis in Linkebeek zijn, is nog niet geweten. Gisteren gaven de bewoners er niet thuis.