Van Eyken afwezig op proces door ongeval 16 april 2018

02u36 1

Het proces tegen Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (UF) wordt op 12 november voortgezet. Normaal gezien zou het vorige maand van start zijn gegaan maar door procedureproblemen moest de zaak uitgesteld worden. Volgens de verdediging is het hof van assisen bevoegd en zijn bovendien de rechten vanverdediging geschonden. De verdediging had de bewakingsbeelden nog niet kunnen analyseren omdat de computer die ter beschikking stond op de griffie oververhit was geraakt. Het proces wordt nu uitgesteld naar 12 november om de verdediging toe te laten alle bewijsstukken te bestuderen Van Eyken, die13 jaar burgemeester van Linkebeek was zelf was gisteren niet aanwezig.





Hij ligt in het ziekenhuis na een auto-ongeval. De man staat samen met zijn partner Sylvia B. terecht voor moord op B.'s ex in haar woning tte Laken. Dan zal hij wel aanwezig zijn. (WHW)