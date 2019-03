Twee minderjarige overvallers gevat op het Gemeenteplein Tom Vierendeels

29 maart 2019

18u08 0 Linkebeek De lokale politiezone Rode heeft twee minderjarigen kunnen arresteren die van plan waren een handelszaak op het Gemeenteplein te overvallen. Dit jaar werden er al twee overvallen gepleegd in het centrum, maar het is niet duidelijk of er een link is.

Een alerte getuige alarmeerde donderdagvoormiddag 21 maart de politie toen hij twee verdachte jongens zag. Verschillende patrouilles snelden ter plaatse en konden het duo aantreffen. Het gaat om twee minderjarigen uit het Brusselse. Ze waren in het bezit van bivakmutsen en een mes en waren net van plan om een handelszaak te overvallen. De politie geeft niet mee of ze ter beschikking werden gesteld van het parket. Het is dan ook niet duidelijk of de twee jongens voor de jeugdrechter moesten verschijnen en of ze al dan niet geplaatst werden.

Het Gemeenteplein werd dit jaar al twee keer opgeschrikt door een gewapende overval. Dat was halfweg januari het geval bij kledingwinkel Linea Lea, waarnaa ook de Proxy Delhaize werd overvallen. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de drie feiten, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk wel onderzocht worden. Een tweetal weken geleden werden ook al verschillende ramen beschadigd door vandalen. Handelaars, politie en gemeentebestuur hadden onlangs overleg met elkaar en de handelaars vroegen toen of camerabewaking in het centrum mogelijk is. Het gemeentebestuur gaat dit nu onderzoeken.