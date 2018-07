Tornooi FC Peter Pan 17 juli 2018

Voetbalploeg FC Peter Pan organiseert eind augustus opnieuw het jaarlijks tornooi. Dit keer vindt het Pastis-Pétanquetornooi plaats op zondag 26 augustus aan de Hoeve 't Holleken. Inschrijven kan per ploeg van 2 spelers door 15 euro over te schrijven naar de rekening van FC Peter Pan op 310-0970708-18. De dag zelf kan er ook nog ingeschreven worden van 8.30 uur tot 9.30 uur als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Het tornooi start om 10 uur en 's middags is er een grote barbecue. Omstreeks 18 uur is er dan de prijsuitreiking. (BKH)