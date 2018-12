Roel Leemans (Activ’) wordt gemeenteraadvoorzitter in Linkebeek Bart Kerckhoven

28 december 2018

15u42 1 Linkebeek Een coalitie heeft Linkebeek nog niet, maar Vlaming Roel Leemans van Activ’ zal wel voorgedragen worden als gemeenteraadsvoorzitter.

Het was Link@venir, sinds de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Linkebeek, die voorstelde om Leemans te bombarderen tot gemeenteraadsvoorzitter. “Het is een teken van vertrouwen”, zegt hij daar zelf over. “Ik heb er goed over nagedacht omdat ik als Vlaming niet tussen twee vuren wil staan wanneer in de gemeenteraad het communautaire opnieuw de bovenhand zou halen. Maar ik merk dat er bij alle verkozenen de wil is om dat communautaire achterwege te laten.”

De voordrachtsakte werd intussen ingediend, al blijft het nog afwachten wie deel zal uitmaken van de nieuwe meerderheid. Zowel Link@venir als Ensemble LKB Samen hebben rechtstreekse verkozenen in het schepencollege. Link@venier kondigde aan om volgende week opnieuw te praten, zodat op de installatiegemeenteraad van 7 januari ook meteen een nieuwe burgemeester de eed kan afleggen.