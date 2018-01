Rijverbod voor dronken man die kinderen meeneemt in auto 02u27 0 Linkebeek Een man mocht in de politierechtbank even uitleggen waarom hij dronken achter het stuur zat terwijl nota bene zijn jonge kinderen op de achterbank zaten.

De politie haalde de Audi A4 van de man op 1 januari van vorig jaar naar de kant omdat de bestuurder over de hele breedte van de weg én het voetpad reed. De man bleek bebloed en met een gescheurd T-shirt achter het stuur te zitten. Een alcoholtest wees uit dat hij 2,46 promille alcohol in het bloed had. En zijn kinderen van 3 en 8 jaar zaten ook in de auto.





"Ik had mijn kinderen meegenomen na een zware ruzie met mijn partner", legde de man uit in de politierechtbank in Halle. "Intussen zijn we ook gescheiden." De rechter noemde zijn gedrag onverantwoord en gaf hem een boete van 1.200 euro, waarvan 780 euro met uitstel. Daar kwam ook een rijverbod van 45 dagen bij. Voorts moet de man medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)