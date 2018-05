Repair Café 23 mei 2018

Op zondag 27 mei vindt er van 14 uur tot 18 uur in gemeenschapscentrum de Moelie aan de Sint-Sebastiaanstraat 14 een Repair Café plaats. Vrijwilligers helpen iedereen met allerlei herstellingen. Zo wordt er genaaid, is er slijpwerk mogelijk, kan informatica nagekeken worden en worden klein meubilair, speelgoed, fietsen en juwelen hersteld. Er is zelfs gratis advies van de notaris mogelijk. In de bar worden huisgemaakte taarten geserveerd. Tussen 14.30 uur en 16 uur is er ook een gratis rommelmarkt. (BKH)