Partij van Thiéry wil praten over nieuw bestuur Bart Kerckhoven

11 december 2018

14u40 0

Ensemble-LKB-samen, de partij van gemeenteraadvoorzitter Damien Thiéry, gaat in op het voorstel van Activ’ om samen te praten over de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Activ’ lanceerde eind vorige week de idee om met de drie partijen samen te zitten. Ensemble-LKB-samen haalt wel uit naar Link@venir, de partij van schepen Yves Ghequière. Volgens de partij van Thiéry werd er maar een keer met Ensemble-LKB-samen gepraat en is ook de vorming van een nieuw bestuur met Activ’ zo mislukt. Maar de partij wil dus wel nog praten. “Al had dit voorstel twee maanden gelden al door Link@venir overwogen moeten worden”, aldus de partij in een persbericht. Het is nu nog wachten op een antwoord van Link@venir.

