Opnieuw politieke rel in Linkebeek: Partijgenoten van Thiéry ‘verklikten’ aangewezen burgemeester Ghequiere bij minister Homans met brief die nooit verstuurd werd Bart Kerckhoven

26 februari 2019

09u57 0 Linkebeek De partijgenoten van Damien Thiéry hebben Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zelf gecontacteerd om er voor te zorgen dat Yves Ghequiere niet benoemd zou worden. Ze ‘verklikten’ hun rivaal met een brief waaruit moest blijken dat Ghequiere mee Franstalige oproepingsbrieven verstuurde. “Maar die brief is nooit uitgestuurd geweest”, zegt Yves Ghequiere. Zijn partij overweegt gerechtelijke stappen.

Damien Thiéry raakte vorige legislatuur nooit benoemd tot burgemeester omdat minister Homans vond dat hij de taalwetgeving overtrad door oproepingsbrieven in het Nederlands en het Frans te versturen. Maar drie leden van de partij van Thiéry, Ensemble-Linkebeek-Samen, hebben twee dagen nadat bekend raakte dat Ghequiere door Link@venir en Activ’ voorgedragen werd als burgemeester zelf een brief gestuurd naar de minister om haar er op te wijzen dat Ghequiere ook de taalwetgeving overtrad. Paul Opoczynski, Paul Sedyn en Dominique Schwarts melden in de brief dat ze tijdens de verkiezingscampagne een brief ontvingen die uitgedeeld werd door het gemeentepersoneel. Daarin laat de gemeente weten dat er een oproepingsbrief zal verstuurd worden naar de inwoners die zich lieten registreren als Franstalig. Ghequiere, toen nog schepen, ondertekende mee de bewuste brief. “Maar die is dus nooit uitgestuurd”, zegt Ghequiere zelf. “Iemand heeft die brief in onduidelijke omstandigheden uit het bureau van toenmalig burgemeester Valérie Geeurickx ontvreemd om die dan maanden later te gebruiken voor politieke redenen.”

Link@venir stelt dat er nadien inderdaad een brief verstuurd werd naar de inwoners maar die werd niet door Yves Ghequiere ondertekend. Volgens de partij moet hij dus gewoon benoemd worden. De partij hekelt in een persbericht nog het cynisme van Ensemble-Linkebeek-Samen. “Het is cynisch dat mensen die lid zijn van een politieke lijst die de verdediging van de Franstalige inwoners van de rand op zich neemt niet twijfelen om de N-VA-minister foute informatie te verschaffen. Die schadelijke manoeuvres hebben belangrijke gevolgen voor de gemeente”, klinkt het. “Er kan geen derde schepen benoemd worden en er moeten nu kosten gemaakt worden om een juridische procedure in te leiden tegen de beslissing van minister Homans.” Link@venir bekijkt ook nog of er juridische stappen ondernomen worden tegen de leden van Ensemble-Linkebeek-Samen die de minister contacteerden.

Meer over Yves Ghequiere

politiek