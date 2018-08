Minderjarige inbrekers opgepakt 24 augustus 2018

De politie heeft in woensdagnacht twee inbrekers opgepakt die even voordien een huis binnengedrongen waren. Na middernacht werd een bewoner in het centrum wakker van lawaai en besefte hij dat er ingebroken werd bij hem. Hij zag nog iemand wegvluchten en waarschuwde de politie. Inspecteurs van de politiezone Rode kwamen meteen ter plaatse en kamden de omgeving uit. Zo konden ze al snel twee jongeren oppakken. Het gaat om twee minderjarigen uit buurgemeente Ukkel. Uit het huis stalen ze een fiets en ook multimediamateriaal. Het duo is al gekend bij het gerecht voor andere feiten en werd nu ter beschikking gesteld van het jeugdparket. (BKH)