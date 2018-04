Manneken Fluitist wordt aangekleed 04 april 2018

02u28 0

Het beeld van Manneken Fluitist, in de Hollebeekstraat, wordt binnenkort aangekleed. Iedereen mag tot 13 april foto's met voorstellen voor een kostuum doorsturen naar info@linkebeek.be. Bedoeling is om Manneken Fluitist voor het eerst aan te kleden tijdens de Verzusteringsfeesten in mei. (BKH)