Man sloeg bejaarde partner: zes maanden cel 02u26 0 Linkebeek Een vijftiger uit Ukkel werd veroordeeld tot zes maanden cel voor partnergeweld.

De man had vorig jaar kortstondig een relatie met een 89-jarige vrouw uit Linkebeek. Maar op 28 februari ging hij tijdens een etentje volledig door het lint, waarbij de bejaarde vrouw enkele klappen moest incasseren. Volgens haar betaalde hij ook een lening van 3.000 euro nooit terug en stal hij geld uit haar woning. Dat achtte de rechter echter niet bewezen. "Toen die lening er kwam, was alles nog koek en ei tussen hen", klonk het. "Hij had toen ook niet de intentie om dat geld niet terug te betalen. Het slachtoffer zal zich dus tot de burgerlijke rechtbank moeten wenden om de terugbetaling te vorderen." De vijftiger kwam niet opdagen in de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld. (WHW)