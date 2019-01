Link@venir legt laatste voorstel voor nieuw gemeentebestuur op tafel Bart Kerckhoven

03 januari 2019

11u07 1 Linkebeek Link@venir, de grootste politieke formatie in Linkebeek, legt een laatste voorstel op tafel om een nieuw gemeentebestuur te vormen.

Daarbij wordt ook het idee van Activ’ om één grote meerderheid te vormen voorgesteld, net als het gedeelde burgemeesterschap waarbij Link@venir tot 2021 de burgemeester levert om dan om te wisselen met iemand van Ensemble Linkebeek Samen. Dat laatste was een voorstel van Ensemble Linkebeek Samen.

Link@venir wil verder vooral een beleid voor de gemeente uitstippelen waarbij de faciliteiten gerespecteerd worden. Verder wil de partij ook gemeenteraadscommissies in het leven roepen voor mobiliteit en openbare werken, milieu, burgerparticipatie en financiën, cultuur en vrije tijd en onderwijs, sport, cultuur en jeugd.

Link@venir vraagt ook een hele reeks schepenbevoegdheden. Dat gaat van sociale zaken en OCMW, financiën, milieu en mobiliteit tot ruimtelijke ordening en personeelszaken. Zoals eerder aangekondigd wil Link@venir het voorzitterschap van de gemeenteraad aan Roek Leemans (Activ’) toevertrouwen. Het is nu afwachten hoe de andere partij zullen reageren op dit voorstel. Maandag is de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad gepland in Linkebeek.

