Laadpalen op Gemeenteplein 16 februari 2018

Eigenaars van elektrische wagens kunnen de batterij van de auto voortaan ook opladen in Linkebeek op het Gemeenteplein. De twee laadpalen op het plein zijn de eerste in de gemeente op openbaar domein. Linkebeek werkt voor de plaatsing samen met netbeheerder Eandis. De eerste paal staat vlak bij het gemeentehuis. Eerder werden daarvoor al nutswerken uitgevoerd in de Zavelstraat, de Stationsstraat en het Dapperensquare.





(BKH)