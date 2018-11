Jonge dealer betrapt tijdens verkeerscontrole Bart Kerckhoven

25 november 2018

08u35

Een jonge dealer is vorige week dinsdag opgepakt door de politie nadat er tijdens een verkeerscontrole liefst 300 gram cannabis gevonden werd in zijn wagen. De twintiger werd aan de kant gezet in de namiddag in Linkebeek voor een alcoholcontrole. Die bleek negatief maar de inspecteurs van de zone Rode roken wel een drugsgeur en besloten daarom om de wagen helemaal te doorzoeken. Zo stootten ze op de cannabis. De jonge man bekende dat hij de drugs net gekocht had. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket en nadien vrijgelaten maar hij zal zich later wel voor de rechter moeten verantwoorden.