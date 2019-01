Hoeve 't Holleken krijgt tentoonstelling over veertigste verjaardag Bart Kerckhoven

10 januari 2019

De Hoeve ‘t Holleken is een van de pijlers in het verenigingsleven in Linkebeek en bestaat dit jaar veertig jaar. Daarom zal er in de hoeve in februari een tentoonstelling georganiseerd worden. De mensen van de vzw zijn daarom nog op zoek naar documenten zoals teksten, foto’s en films van de activiteiten die er de voorbije decennia plaatsvinden. Wie materiaal liggen heeft kan contact opnemen met Serge Schockaert via 0496/07.32.69 of serge.schockaert@gmail.com. De opening van die expo is gepland op 14 februari van 18 uur tot 22 uur en op 15 februari kan ze bezocht worden van 18 uur tot 22 uur en op 16 en 17 februari van 11 uur tot 18 uur.