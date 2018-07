Groene subsidies voor gemeenschapscentra 23 juli 2018

Gemeenschapscentra de Moelie in Linkebeek en de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode zullen de komende maanden energiezuinige maatregelen kunnen nemen met geld uit het Vlaamse Klimaatfonds. Er wordt onder andere hogerendementsbeglazing geplaatst, maar ook efficiëntere verlichting.





Ook de stookplaatsen worden vernieuwd. In totaal wordt bijna 1 miljoen euro voorzien voor de werken die ook bij de collega's van de Kam in Wezembeek-Oppem zullen gebeuren.





(BKH)