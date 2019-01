Gewapende overval op kledingwinkel Tom Vierendeels

17 januari 2019

19u04 3 Linkebeek Gewapende daders hebben woensdagavond rond sluitingstijd een gewapende overval gepleegd op een handelszaak in het centrum van Linkebeek.

De overvallers kwamen rond 18.30 uur de modezaak op het Gemeenteplein binnen en bedreigden de aanwezige met een pistool. De verdachten waren uit op de inhoud van de kassa. Het is niet duidelijk hoeveel geld er werd gestolen. De overvallers sloegen vervolgens in ongekende richting te voet op de vlucht. Er vielen geen gewonden bij de overval. De politiezone Rode is een onderzoek gestart naar de feiten.