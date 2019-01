GEMEENTERAAD LINKEBEEK: Damien Thiéry denkt al aan federale verkiezingen Bart Kerckhoven en Tom Vierendeels

08 januari 2019

09u32 0 Linkebeek De nieuwe gemeenteraad in Linkebeek werd maandagavond geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester Yves Ghequiere legde net als de rest van de leden eerst de eed af als gemeenteraadslid bij uittredend gemeenteraadsvoorzitter Damien Thiéry. Er kon zelfs een handdruk af na dat plechtige moment.

Thiéry richtte tijdens de zitting vooral zijn pijlen op de nieuwe gemeenteraadvoorzitter Roel Leemans (Activ’). Thiéry denkt namelijk al aan de federale verkiezingen in mei. “Mag ik vragen op welke manier u zal omgaan met de oproepingsbrieven, rekening houdend met het arrest van de Raad van State of met de omzendbrief en het taaldecreet”, vroeg Thiéry aan Leemans.

Leemans antwoordde na wat aandringen dat het kader dat de Raad van State schiep gevolgd zal worden. “Er is een duidelijke overeenkomst en die is dat we op vlak van het communautaire een status quo behouden, en dat is dus momenteel de Raad van State volgen”, antwoordde Leemans. “Ik zal de documenten opvragen, en als er een ander arrest is zullen we dat volgen. U gaat mij niet uit mijn kot krijgen. Politiek is niet mijn job, het is gewoon een engagement dat ik aanga zonder mijzelf te willen profileren.” Het publiek gaf Leemans zelfs applaus voor die stellingname. Omdat heel wat leden van Link@venir lid zijn van Défi, de Franstalige partij die inspeelt op de communautaire thema’s verwacht Thiéry duidelijk dat er nog problemen zullen opduiken. Hij richtte zich ook nog tot Mitra De Kempeneer die ook verkozen werd voor Activ’ maar intussen al een eigen koers vaart. “De huidige oplossing is niet goed en op z’n Belgisch: half en half”, liet die zich ontvallen. Of de communautaire problemen echt tot het verleden behoren wordt dus al de komende maanden duidelijk.