Geen Vlaamse lijst meer bij verkiezingen ACTIV' MOET ALTERNATIEF ZIJN, NU PROLINK WORDT OPGEDOEKT TOM VIERENDEELS

20 augustus 2018

02u38 0 Linkebeek De enige Vlaamse oppositiepartij in Linkebeek wordt opgedoekt. Een beslissing nadat gemeenteraadsleden Eric De Bruycker - de voorbije legislatuur ook even burgemeester - en Rik Otten geen kandidaat meer zijn in oktober. Blijven over: twee Franstalige lijsten en één tweetalige.

Voor het eerst sinds 1982 zullen Vlaamse inwoners van Linkebeek, die zo'n dertien à veertien procent van het inwonersaantal vormen, niet meer kunnen stemmen op een Vlaamse lijst. In 1982 belandde het Vlaamse LK2000 in de oppositie, waar de partij tot vandaag is blijven hangen. Zes jaar geleden werd de partij wel omgedoopt tot Prolink, waar plaats was voor Franstalige inwoners. Het zetelaantal is de laatste decennia blijven dalen en momenteel moet de partij genoegen nemen met twee oppositiestoeltjes. "Ik zie het nut niet meer in van nog mee te draaien in dit volledig gecommunautariseerd besluitvormingsproces", zegt Rik Otten. "Toen de groep rond Yves Ghequière en huidig burgemeester Valérie Geeurickx bekendmaakte met een eigen Franstalige lijst op te komen, los van Damien Thiéry, hebben we aangeboden om samen te werken, maar we zijn bij beiden op een njet gestoten. Zij hadden het heft in handen om iets te veranderen, maar willen dus blijkbaar enkel doorgaan met een eentalig Franse lijst." De Bruycker zegt dan weer na achttien jaar gemeentepolitiek te willen stoppen om zich te kunnen focussen op zijn privéleven. Hij wil meer tijd besteden aan zichzelf, zijn echtgenote en kleinkinderen.





De nieuwe tweetalige lijst Activ' bestaat zo goed als volledig uit nieuwkomers in de gemeentepolitiek. Het gaat voorlopig om vijf Nederlandstaligen en een tiental Franstaligen. Lijsttrekker is Mitra De Kempeneer, een tweetalige zelfstandige in de gemeente. "Welke zin of welk nut heeft het nog om als Vlaming misschien met maar één persoon in de oppositie te zitten, waar je noch gehoord of erkend wordt?", zegt Roel Leemans, die de overstap van Prolink naar Activ' maakt. "Omdat er bij Ghequière geen plaats was voor Vlamingen, bleven we wachten op mogelijke nieuwe initiatieven. Eentje kwam er van Mitra."





Slaapdorp

Deze lijst wil vrede nemen met de faciliteiten en het gedoe van de afgelopen jaren tot het verleden laten behoren. "Na twintig jaar non-beleid, waarbij alles om het communautaire draaide, willen we echt werken rond sport, cultuur, mobiliteit en de versterking van de handelskern. De gemeente moet evenementen, verenigingen en clubs ook ondersteunen. We mogen geen slaapdorp worden. Franstaligen en Vlamingen moeten verbonden worden en de Vlaamse aanwezigheid moet nog altijd worden benadrukt. Linkebeek ligt in Vlaanderen. Als wij de meerderheid kunnen vormen krijgen zowel Vlamingen als Franstaligen een stem in het gemeentebestuur. Als niemand van de Vlamingen op de lijst verkozen geraakt, dan krijg je wel een eentalige Franse gemeenteraad en zal het iets compleet anders zijn dan de afgelopen decennia."