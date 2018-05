Geen Franstalige eenheidslijst 26 mei 2018

De Franstalige partijen trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen niet samen naar de kiezer. Schepen Damien Thiéry hoopte de Franstaligen opnieuw te verenigingen, maar verschillende schepenen en gemeenteraadsleden kondigden aan om een eigen lijst te vormen. Collega-schepen Yves Ghéquière zal die lijst trekken en huidig burgemeester Valérie Geeurickx zou de lijstduwer worden. Ook schepen Pasquale Nardone stapt over. De voorbije jaren lag Damien Thiéry vaak op ramkoers met de Vlaamse overheid, omdat hij volgens bevoegde ministers de taalwetgeving niet naleefde. De breuk zou er gekomen zijn na onenigheden over het beleid. Thiéry noemde de beslissing van zijn collega's in Franstalige media 'een ramp', maar is wel van plan om zelf nog met een lijst naar buiten te komen onder de vlag van de liberale partij MR, waarbij ook onafhankelijken welkom zijn. (BKH)