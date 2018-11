Dronken bestuurster die taalwijziging vraagt moet terugkeren met tolk naar politierechtbank Bart Kerckhoven

28 november 2018

10u19 0 Linkebeek L.M. hoopte in de Brusselse politierechtbank in het Frans te mogen uitleggen hoe ze op 15 augustus vorig jaar dronken drie wagens in de prak reed maar dat bleek buiten de Halse politierechter Johan Van Laethem gerekend.

De Franstalige vrouw moest zich verantwoorden in de Halse politierechtbank omdat ze met 2,51 promille alcohol in het bloed drie wagens aanreed in Linkebeek en nadien ook nog eens op de vlucht sloeg. Ze kon uiteindelijk gevat worden in Ukkel. Haar advocaat vroeg vanochtend meteen om een taalwijziging. Rechter Van Laethem besloot anders te beslissen. “We zullen een tolk oproepen zodat mevrouw haar verhaal in haar eigen taal kan doen”, aldus Van Laethem. “We koppelen meteen het nuttige aan het aangename. Ze mag ook twee keer een bloedonderzoek laten uitvoeren zodat we de volgende keer weten of ze er geen alcoholprobleem is.” De zaak wordt begin februari opnieuw behandeld. Franstalige beklaagden vragen wel vaker een taalwijziging aan. Soms hopen ze zo ook op een mildere straf in een grotere rechtbank maar in Halle worden taalwijzigingen amper toegekend.