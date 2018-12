Damien Thiéry wil burgemeesterssjerp delen met Link@venir Bart Kerckhoven

31 december 2018

07u33 0

De lijst Ensemble Linkebeek samen van Damien Thiéry lanceert een eigen voorstel om uit de politieke impasse in Linkebeek te geraken. De partij wil het burgemeesterschap delen met Link@venir.

Concreet stelt de ploeg voor om het burgemeesterschap van 2019 tot 2021 over te laten aan het Link@venir van Yves Ghequière waarbij de partij dan de burgemeester maar ook twee schepenen heeft in het college. Het voorzitterschap van de gemeenteraad zou dan voor Link@venir zijn van 2022 tot 2024. Na drie jaar worden de functies uitgewisseld en heeft ensemble LKB samen dan in de laatste legislatuur behalve een schepen ook de burgemeesterssjerp. Hoe dat te rijmen valt met de voordracht door Link@venir van Roel Leemans (Activ’) als gemeenteraadvoorzitter is wel onduidelijk. Yves Ghequière beloofde de komende week nog gesprekken om tot een akkoord te komen. Als grootste partij is Link@venir aan zet om een nieuw bestuur te vormen.