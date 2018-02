Damien Thiéry opnieuw lijsttrekker 16 februari 2018

02u40 0 Linkebeek Schepen Damien Thiéry (LB) trekt op 14 oktober opnieuw een Franstalige eenheidslijst. "Ik ben lijsttrekker en dus kandidaat om burgemeester te zijn van Linkebeek", zegt Thiéry.

"Voorlopig kan er over de lijst ook niet meer informatie gegeven worden."





Thiéry wil de komende weken samenzitten met de andere politici en kandidaten om dan later een volledige lijst voor te stellen. Vorig jaar werd Valérie Geeurickx benoemd tot burgemeester nadat Thiéry verschillende keren werd voorgedragen door zijn collega's maar die voordracht werd telkens geweigerd door Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Volgens haar overtrad Thiéry bij de organisatie van de verkiezingen de taalwetgevingen en kon hij daarom al zeker deze legislatuur geen burgemeester worden.





Communautair

Bij oppositiefractie Prolink is nog geen beslissing gevallen over de gemeenteraadsverkiezingen. "We kijken vandaag gewoon toe", zegt gemeenteraadslid Rik Otten van Prolink. "We stellen wel vast dat alles wat we op politiek vlak zeggen steeds in een communautair kader gezet wordt en dat is jammer. Dat maakt ons werk in de oppositie bijzonder moeilijk.





Misschien zijn er wel Franstalige kandidaten die een ander project voorstellen dan de lijst van Thiéry en die zo de handschoen willen opnemen."





(BKH)