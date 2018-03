Brand in O Tire Bouchon 26 maart 2018

Het restaurant O Tire Bouchon op het Dapperensquare in Linkebeek zal de komende weken gesloten blijven door een brand zondagochtend. Het vuur ontstond in de keuken en werd iets voor 10 uur opgemerkt. De brandweerploegen van Vlaams-Brabant West rukten uit om het vuur te bedwingen. De keuken raakte zwaar beschadigd en de restaurantzaal liep ook rookschade op. De uitbater van de zaak schat dat de deuren minstens drie weken gesloten blijven voor herstellingen. Het vuur ontstond na een technisch defect, maar verder onderzoek moet nog uitsluitsel brengen. Er is geen kwaad opzet in het spel. (BKH)