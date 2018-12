Activ’ stelt algemene meerderheid met drie lijsten voor Bart Kerckhoven

06 december 2018

18u05 0

De tweetalige lijst Activ’ in Linkebeek stelt voor om met de drie lijsten samen de komende zes jaar Linkebeek te besturen. Zo wil Activ’ de vorming van een nieuw gemeentebestuur in Linkebeek mogelijk maken.

De lijst Link@venir van uittredend schepen Yves Ghequiere is sinds 14 oktober de grootste fractie in de gemeenteraad met zeven zetels. Ensemble-LKB-samen van gemeenteraadvoorzitter Damien Thiéry heeft vijf zitjes en Activ’ heeft drie zetels.

Gesprekken tussen de lijsten leverden voorlopig geen nieuwe meerderheid op en nu doet Activ’ een opmerkelijk voorstel. De lijst wil gaan voor een algemene meerderheid met drie lijsten. “Gezien de uitzonderlijke situatie in de faciliteitengemeenten, waarbij de schepenen rechtstreeks verkozen worden, en waarbij Activ’ dus geen deel uitmaakt van het college van Burgemeester en schepenen is het de overtuiging van onze lijst dat Linkebeek en haar inwoners alleen het beleid kunnen krijgen waar zij recht op hebben wanneer iedere politieke fractie hiertoe bijdraagt”, aldus de fractie in een persbericht. “Het zal dan ook aan de andere twee lijsten voorstellen om rond de tafel te gaan zitten om te werken aan een meerderheid met 3 lijsten. Pas wanneer Link@venir en Ensemble-Linkebeek-Samen in het college positief samenwerken, en de 3 lijsten dit doen in de op te richten commissies rond onder andere mobiliteit, sport, ecologie, economie en andere onderwerpen kan de huidige stilstand doorbroken worden.”

De voorbije weken werd er dus gepraat onder alle partijen en daaruit bleek alvast dat er inhoudelijk heel wat overeenkomsten zijn en dat men best bereid is om de communautaire twisten opzij te schuiven. Het is nog onduidelijk wat de leden van Link@venir en Ensemble-Linkebeek-Samen van het voorstel denken.

Meer over Linkebeek

politiek

Ensemble-Linkebeek