"Gemeentepolitiek is groot circus" MITRA DE KEMPENEER WIL LINKEBEKENAREN SAMENBRENGEN BART KERCKHOVEN

30 augustus 2018

02u40 0 Linkebeek "Ik ben het circus op het gemeentehuis beu. Vlamingen en Franstaligen leven hier samen en kunnen Linkebeek dus ook samen besturen." Traiteur Mitra De Kempeneer (48) wil komaf maken met de communautaire heisa in zijn dorp en is nu de lijsttrekker van de tweetalige lijst Activ'Linkebeek.

Mitra De Kempeneer neemt geen blad voor de mond als hij de Linkebeekse gemeentepolitiek beschrijft. Net geen elf jaar woont hij in het dorp. Hij baat op de Stationsstraat een traiteurzaak uit en zag Linkebeek de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws opduiken. "Als je de meerderheid moet geloven, lijkt het wel of Vlamingen en Franstaligen met getrokken messen tegenover elkaar staan", zucht Mitra. "Ze doen er alles aan om die tegenstellingen uit te spelen. Toen ik hier tien jaar geleden kwam wonen, had ik zelf al een verkeerd beeld van de Vlamingen. Maar ik had gelukkig snel door dat de Linkebekenaren helemaal niet vechtend over straat rollen."





Mitra besliste amper vier maanden geleden om zich kandidaat te stellen. Toen kwam het tot een pijnlijke breuk in de meerderheid van Damien Thiéry. Het was de druppel voor Mitra. "Ik heb Thiéry destijds nog gesteund door volk op te trommelen toen minister Homans weigerde hem te benoemen. Maar het bleek allemaal gewoon een groot circus. Ik ben zelf vaak met suggesties en ideeën voor Linkebeek naar het gemeentehuis gegaan, maar daar namen de burgemeester of de schepenen me niet ernstig."





Verenigen

Mitra ging praten met Roel Leemans die eerder al actief was bij Prolink. Ze sloegen de handen in elkaar en intussen kan Activ'Linkebeek twee volledige lijsten indienen voor de gemeenteraad en het OCMW. "Dat is niet slecht voor een nieuwe lijst. Het toont dat er nog mensen zich willen engageren. We hebben zowel Franstaligen als Vlamingen kandidaten, elk met hun eigen kwaliteiten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in de gemeenteraad met veel kennis aan de slag kunnen gaan. Ik leg de lat ook hoog. Ik wil gerust burgemeester worden en in het schepencollege zouden dan ook Vlamingen kunnen zetelen. Die communautaire discussies moeten niet in het gemeentehuis gevoerd worden. Hier moeten we vooral bespreken waar we met de mobiliteit naar toe willen, hoe we de sportinfrastructuur kunnen onderhouden en hoe we de gemeenschap kunnen helpen. Activ moet een ploeg zijn die iedereen verenigt."





Tij keren

Roel Leemans hoopt alvast met Mitra mee dat de inwoners van Linkebeek kiezen voor een gemeentelijk beleid. "Er dient zich een unieke kans aan om het tij te keren", zegt Leemans. "Nu de meerderheid verscheurd is, gaan de kiezers hopelijk ook nadenken."