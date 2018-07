Zwemvijvers verpulveren bezoekersrecords AAN DE MOSTEN NU AL MEER DAN VORIGE ZOMER TOON VERHEIJEN

26 juli 2018

02u36 0 Lille De zomer van 2018 is bijna halfweg, maar voor de recreatiedomeinen met zwemvijvers in de Kempen is het nu al een topzomer. De Mosten Meer heeft het aantal van vorig jaar nu al overschreden. Ook De Lilse Bergen doet al beter dan vorig seizoen met 100.000 bezoekers en het Zilvermeer huldigde gisteren de 130.000ste bezoeker.

Ine Timmermans, Michel Elst en de kinderen Loor en Joes kwamen rond 14 uur nietsvermoedend aanschuiven aan de kassa van het Zilvermeer. Ze kwamen hun vrienden uit Neerpelt bezoeken die een week in Mol verblijven. Plots stonden deputé Jan De Haes en directeur Toon Claes daar met een mand vol streekproducten én een jaarabonnement voor het Zilvermeer. "We waren hier al wel eens geweest, maar nu nog vaker", lacht Ine. "Een aangename verrassing. Het is hier sowieso wel fijn vertoeven en het is niet ver voor ons."





Het Zilvermeer rondde gisteren dus de kaap van 130.000 bezoekers. "Het weer doet uiteraard alles", zegt Toon Claes. "Vorig jaar hadden we er op een héél seizoen 140.000. Daar gaan we dus vlot over gaan. Alleen al deze maand hadden we niet minder dan 60.000 bezoekers en de maand is nog niet voorbij. De topjaren waren 1995 en 2003 toen we 180.000 tot 190.000 bezoekers ontvingen. Met heel augustus en september nog voor de boeg, moeten we dat kunnen halen."





Kabelbaan

Het Zilvermeer investeerde onlangs ook in de kabelbaan tussen de bomen. Dat is een groot succes. Tegen het volgend seizoen wordt de speeltuin uitgebreid vooral voor de allerkleinsten. Vrijdag wordt overigens een avondmarkt georganiseerd die 3.000 bezoekers moet lokken.





Maar ook andere recreatiedomeinen kunnen schitterende cijfers voorleggen. De Mosten in Meer zit aan net geen 40.000 bezoekers. Vorig jaar waren er over een heel seizoen maar 34.000 en ligt het gemiddelde op 38.000 bezoekers. "1995, 2003 en 2012 waren onze topjaren met meer dan 50.000 of zelfs bijna 60.000 bezoekers", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "En dat zijn alleen de dagrecreanten en niet de bezoekers van Buitenspel of Goodlife Cablepark meegerekend. We zijn fier tot ons domein zoveel volk aantrekt."





Ook Fons Van Bael van de Lilse Bergen is een tevreden man. "We zitten momenteel rond de 100.000 bezoekers. Dat zijn er nu al 10.000 meer dan heel het vorige seizoen samen. Laat de zomer dus nog maar even duren (lacht)."





De bezoekers van Europarcs hebben wel pech. Die zwemvijver is tot nader order gesloten omdat er blauwalgen zijn aangetroffen en de waterkwaliteit ronduit slecht is te noemen op dit moment (zie onder).