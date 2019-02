Wout Van Aert start niet in eigen gemeente Krawatencross sneuvelt door extra rust in voorbereiding op wegseizoen Kristof Baelus

04 februari 2019

13u48 0 Lille Wout van Aert staat komende zaterdag niet aan de start van de Krawatencross in zijn eigen Lille. Bij zijn fans van het eerste uur komt die beslissing hard aan. “We gunnen Wout een weekje extra rust”, aldus zijn manager Jef Van den Bosch.

Dat Van Aert niet zal voor eigen publiek zal starten in de Krawatencross, leidde tot heel wat speculaties. Te weinig startgeld zou alvast niet de reden zijn.

Ook niet in Hoogstraten

“Er gaan verschillende geruchten de ronde, maar wij hebben een goede reden die niets met geld te maken heeft”, zegt zijn manager Jef Van den Bosch. “Wij hebben samen met zijn trainers het programma voor de zomer al ver op voorhand al vastgelegd. Omdat de wegwedstrijden steeds belangrijker worden, hebben we beslist om na een zwaar seizoen een week extra rust in te plannen. Daardoor vallen de crossen in Lille en Hoogstraten weg dit jaar.”

Ondanks de strakke planning van Van Aert, probeerde de organisatie van de Krawatencross er nog alles aan te doen om Van Aert toch te laten starten. Maar zonder resultaat

Dubbel gevoel

“We hebben meerdere keren met het management van Wout rond tafel gezeten nadat ze ons in april 2018 meedeelden dat Wout niet zou kunnen starten.”, zegt Jef Van Den Broeck, medeorganisator van de Krawatencross. “We vinden het zeer spijtig dat we hem toch niet kunnen laten starten voor eigen publiek maar we moeten ons erbij neerleggen. Wout liet ons zelf weten dat hij dit zeer spijtig vond maar dat zijn trainingsschema het echt niet toeliet.

De Lilse supportersclub van Wout Van Aert blijft met een dubbel gevoel achter. Hoewel ze vinden dat Wout moet doen wat nodig is voor een optimale voorbereiding, vinden ze het zeer jammer dat hij niet voor eigen publiek zal rijden.

“Supporters die bijvoorbeeld uit Hoogstraten komen hebben al laten weten dat ze niet naar Lille zullen afzakken omdat Wout niet aan de start zal verschijnen.”, zegt Peter Van Echelpoel, voorzitter van de supportersclub . “We respecteren zijn keuze en kijken er natuurlijk naar uit om hem te zien schitteren in enkele belangrijke wedstrijden op de weg.”