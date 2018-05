Witte ballonnen voor 100 jaar vrede 16 mei 2018

02u57 0 Lille Aan het kerkplein in Lille werden gisteren 75 witte ballonnen opgelaten door de bewoners van woonzorgcentrum Lindelo. "In het kader van 100 jaar vrede en het einde van WOI houden wij een vredesweek", zegt Lotte Schuyten van het woonzorgcentrum.

Elke dag werden er in Lindelo aangepaste activiteiten georganiseerd voor de bewoners. "Zo schreven we met iedereen uit het woonzorgcentrum op maandag vredeswensen en kaartjes. Die kaartjes hebben we vandaag (gisteren red.) samen met de ballonnen opgelaten op het kerkplein in Lille. We zijn dan ook allemaal benieuwd waar onze ballonnen én de kaartjes gaan terechtkomen."





Daarna volgde er een vredeswandeling naar het Mollenhof in Poederlee, waar de bewoners konden genieten van een fris drankje onder de stralende zon. Vandaag organiseert het woonzorgcentrum een vredesmis volledig aangepast aan de themaweek van de vrede en gericht op het einde van de eerste wereldoorlog. Donderdag wordt de musical 14-18 gespeeld en krijgen de bewoners wat lekkers erbij. "Vrijdag ronden we af met een optreden waarbij onze mensen plaatjes kunnen aanvragen die passen in het kader van onze themaweek", zegt Lotte nog.





De bewoners gaan nog een leuke week tegemoet. (MVBO)