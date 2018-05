Werken op Turnhoutsebaan 08 mei 2018

De werken op de Turnhoutsebaan in Oostmalle starten op 14 mei. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt vanaf de grens met Vlimmeren tot aan het kruispunt met de Molendreef en de Talondreef. In een tweede fase volgt dan het gedeelte tot aan de brandweerpost van Malle. Het volledige wegdek wordt vervangen. De rijbaan wordt tijdens de werken volledig afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt tijdens de volledige duur van de werken omgeleid via Wechelerzande. (VTT)