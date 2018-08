Werken in centrum 08 augustus 2018

Telecomoperator Telenet voert tussen 13 en 31 augustus werken uit in de Beersebaan, de De Nefstraat en het Middelveld. Tijdens de dagen dat bal Populaire plaatsvindt in Gierle wordt er niet gewerkt. De weg wordt ook enkel ingekomen tijdens de werkuren. 's Avonds en in het weekend wordt de weg weer vrijgemaakt. (VTT)