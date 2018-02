Werken fietsverbinding starten dit voorjaar 09 februari 2018

02u50 2

De gemeenten Lille en Kasterlee starten dit voorjaar met de aanleg van een fietsverbinding. Dit fietspad komt langs de gewestweg N134 (vanaf het kruispunt met de N153 in Poederlee tot aan de rotonde met de N123 in Lichtaart). Er komen nieuwe betonnen fietspaden van 1,75 meter breed aan beide kanten. Tijdens de werken is er enkel eenrichtingsverkeer toegelaten vanuit Lichtaart richting Poederlee. Voor het verkeer vanuit Poederlee komt er een omleiding via Herentals. In het voorjaar 2019 worden de werken afgerond. (MVBO)