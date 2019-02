Werken aan doortrekkersterrein starten binnenkort Toon Verheijen

17 februari 2019

07u53 0 Lille Een aannemer start binnenkort met de werken aan het nieuwe doortrekkersterrein aan de Vosselaarsweg naast de bestaande carpoolparking. Het terrein dient voor rondtrekkende woonwagenbewoners. De carpoolparking blijft toegankelijk tijdens de werken.

Woonwagengezinnen zorgden de voorbije jaren wel eens voor ongenoegen en overlast op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Daarom wil de provincie Antwerpen met de steun van Vlaanderen een terrein voorbehouden waar de woonwagens ongestoord kunnen blijven staan voor een bepaalde periode. “Het doortrekkersterrein is bestemd voor families van rondtrekkende woonwagenbewoners. Zij kunnen er voor korte periodes van 2 tot 3 weken terecht”, klinkt het. “Het terrein in Lille zal 25 standplaatsen tellen. Er is stromend water, elektriciteit, sanitair, een toezichterslokaal en een groene zone.

Archeologisch onderzoek

De werken gaan begin maart van start. Voor elke boom die gekapt wordt, voorziet de provincie nieuwe beplanting op gemeentelijke percelen langs de Rooverstraat in Lille. Na het rooien van de bomen en voor de start van de bouwwerken gebeurt er eerst nog een archeologisch onderzoek op het westelijk deel van het terrein.

Het doortrekkersterrein moet tegen de zomer van 2020 in gebruik genomen worden.