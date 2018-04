Wekelijkse markt start in Poederlee 06 april 2018

Aan de Wijngaard in Poederlee (Lille), naast parochiecentrum Het Mollenhof, werd woensdagmiddag de eerste markt geopend. Burgemeester Paul Diels en schepen van Economie Kris Breugelmans knipten officieel het lint door. Ter verwelkoming van de marktkramers en hun bezoekers gaf Het Mollenhof een gratis wafel bij de koffie en in Café De Kroon kon iedereen genieten van gratis gebak. "Bijna alle cafés en restaurants rond de marktpleinen zijn ingegaan op onze oproep om iets te doen tijdens de markt. Sommige zaken die eigenlijk gesloten zijn op woensdagnamiddag doen zelfs open voor de markt", zegt Kris Breugelmans. Volgende week vindt de markt in Gierle plaats aan de Singel, daarna in de Wagemansstraat in Wechelderzande en als laatste is het Kerkplein in Lille aan de beurt telkens van 14 uur tot 18 uur. (MVBO)