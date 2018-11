Wekelijkse markt blijft op vaste locatie Kristof Baelus

05 november 2018

De Lilse markt verhuist wekelijks naar een andere deelgemeente, maar daar komt een einde aan. Voortaan staat de wekelijkse markt altijd in deelgemeente Lille. Ook nu woensdag moet je dus al in Lille zijn voor je verse groeten en fruit.

De markt is vanuit elke deelgemeente vlot met de fiets bereikbaar. Wie met het koude weer liever de bus neemt, moet vanuit Wechelderzande voor de snelbus 429 kiezen. Vanuit Gierle kies je voor lijn 210. Marktbezoekers vanuit Poederlee kunnen beide lijnen nemen.

“Er kwamen steeds minder mensen naar de markt en de marktkramers haakten één voor één af. Een hervorming van de markt drong zich op. De markt is ons erg genegen. We wilden daarom actie ondernemen om het behoud van de markt te verzekeren. We zitten momenteel echter in lopende zaken. We mogen geen beslissingen nemen die een ingrijpende impact hebben op het toekomstige bestuur. We hebben daarom het toekomstige bestuur, N-VA en Groen, uitgenodigd op het marktcomité om samen naar oplossingen te zoeken.” zegt schepen van Economie Kris Breugelmans (CD&V).