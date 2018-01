Vrachtwagenchauffeur schrikt wakker in sloot naast E34 22 januari 2018

02u40 0

Op de E34 richting Antwerpen, ter hoogte van de grens van Gierle en Beerse, is zondagochtend een vrachtwagen in de gracht beland nadat de chauffeur vermoedelijk in slaap was gevallen. De rechterrijstrook werd een tijdje afgesloten omdat de vrachtwagen uit de sloot getakeld moest worden. De vrachtwagenchauffeur is gewond naar het ziekenhuis van Herentals gebracht. (WDH)