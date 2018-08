Vrachtwagen kantelt in gracht naast E34 08 augustus 2018

Een vrachtwagenchauffeur is gisterochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E34 ter hoogte van Lille. De trucker was vanuit Antwerpen op weg naar Eindhoven.





Een halve kilometer voor het op- en afrittencomplex in Wechelderzande (Lille) is de chauffeur vermoedelijk in slaap gevallen. De vrachtwagen week daardoor af van het rijvak en belandde rechts van de autosnelweg. Het gevaarte kantelde in de gracht naast de E34.





Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





Het ongeval veroorzaakte verkeershinder tijdens de takelwerken.





