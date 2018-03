Vissen nemen voortaan de trap in Aa 23 maart 2018

Naast de Poederleeseweg tussen Herentals en Vorselaar plaatst de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de laatste vistrap in de vallei van de Aa. "Deze visdoorgang zorgt ervoor dat de vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kunnen bereiken", luidt het bij VMM. "De Aa is aangeduid als prioritaire migratie-as wegens zijn belangrijke verbindingsfunctie voor vissen van de Kleine Nete naar enkele ecologisch waardevolle bovenlopen. Door de aanleg van de visdoorgangen willen we beekvissen zoals bermpje, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, kopvoorn en serpeling verdere herstelkansen bieden in het Netebekken." De VMM plaatste de andere drie vistrappen al in Lille en Kasterlee in 2016, deze aan de Poederleeseweg was normaal al in de zomer van 2017 klaar, maar de werken hebben vertraging opgelopen. (MVBO)





