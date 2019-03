VIDEO. Met een blik in de camera is Bruno eerste verdachte in De Mol Kristof Baelus

11 maart 2019

14u24 0 Lille Na een verrassende eerste aflevering van De Mol worden de dag nadien verschillende forums overstelpt met verdachte handelingen. Ook molwatchers Jolien en Jenno houden er hun theorie op na en merkten na twee keer kijken een subtiele hint op.

Tijdens de eerste aflevering kregen de kandidaten een opdracht op hoogte voorgeschoteld, drie personen waagden uiteindelijk de sprong. Hiermee verdiende het team 2000 euro en kwamen ze te weten dat er op dat moment nog geen mol in het spel was.

De hint die Jolien en Jenno opmerkten kwam echter later in de aflevering. Toen de kandidaten aan tafel zaten en de kijkers te horen kregen: “Voor het eerst kijkt de kersverse mol de kandidaten die hij wekenlang zal moeten bedriegen recht in de ogen”.

Enkele seconden later kijkt Bruno als enige kandidaat de kijkers recht in de ogen, volgens Jolien en Jenno de eerste hint in het programma. Ook ging dit voorval op de verschillende forums niet onopgemerkt voorbij. Of dit toeval was of Bruno echt al ontmaskerd is weten we nog niet met zekerheid, de molwatchers houden hel alvast extra in de gaten.