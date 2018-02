Verdachte 'putdekselmoord' draagt enkelband 56-JARIGE MAN UIT GIERLE ZAT BIJNA EEN JAAR IN DE CEL JEF VAN NOOTEN

07 februari 2018

02u33 0 Lille De 56-jarige Jef V.O. uit Gierle zit niet meer achter de tralies. De hoofverdachte voor de putdekselmoord heeft de gevangenis mogen inruilen voor een enkelband. De speurders geloven nog steeds dat hij zijn huisbaas Paul Boeye heeft vermoord, maar de onderzoeksrechter vond het niet langer nodig hem in de cel te houden. "Hij zal niet vluchten en hij vormt geen gevaar voor de maatschappij", zegt advocaat Walter Damen.

Het was zondag exact één jaar geleden dat bio-ingenieur Paul Boeye (51) uit Sint-Lenaarts (Brecht) om het leven kwam op een boerderij aan Rooien in Gierle. Hij verhuurde die boerderij aan de 56-jarige Jef V.O. Volgens het onderzoek heeft die met geweld een betonnen putdeksel op het hoofd van Paul Boeye geslagen op het moment dat die op zijn buik lag om iets te herstellen in de put.





Zoon Marnik V.O. waarschuwde op 4 februari 2017 nog de hulpdiensten, maar voor Paul Boeye mocht geen hulp meer baten. Zowel zoon Marnik als vader Jef zijn opgepakt. Marnik kreeg heel snel een enkelband en werd nadien voorwaardelijk vrijgelaten, maar Jef V.O. verbleef als hoofdverdachte bijna één jaar achter de tralies. Bij zijn verschijning voor de raadkamer gisteren bleek dat hij op maandag 22 januari de gevangenis heeft mogen verlaten. Hij is sindsdien aangehouden via elektronisch toezicht. "Ik ben opgelucht met die beslissing", liet Jef V.O. zich gisteren ontvallen nadat ook de raadkamer besliste dat hij onder elektronisch toezicht 'mag' blijven.





Advocaat Walter Damen heeft de voorbije maanden meermaals geprobeerd om zijn cliënt uit de gevangenis te krijgen, maar de raadkamer ging daar nooit op in. Hij diende daarom een verzoek in bij de onderzoeksrechter. Die gaf wel toestemming voor een enkelband.





Pleit onschuldig

"Hij heeft bijna één jaar achter de tralies gezeten, terwijl hij onschuldig pleit. Dat was een enorm moeilijke periode voor hem. Hij is nu opgelucht dat hij in afwachting van het proces 'thuis' zit met een enkelband. Dat maakt het ook gemakkelijker om zijn proces voor te bereiden", zegt Walter Damen. "We hebben een heel plan voorgelegd waarin we uitleggen dat hij geen gevaar is voor de maatschappij. Er is ook geen vluchtgevaar. En in functie van het onderzoek was het niet langer nodig dat hij in de gevangenis zou verblijven."





Contactverbod

Waar Jef V.O. het elektronisch toezicht precies uitzit, wil zijn advocaat niet kwijt. Hij benadrukt wel dat de man niet op de boerderij verblijft waar het slachtoffer om het leven kwam.





"Een toevallige ontmoeting tussen mijn cliënt en de nabestaanden is uitgesloten. Omdat Jef de woning niet kan en mag verlaten met zijn enkelband. Maar om de nabestaanden niet te verontrusten, hebben we ook gekozen voor een verblijfslocatie die niet in de omgeving is", zegt Damen. "Bovendien heeft zoon Marnik bij zijn voorwaardelijke invrijheidstelling destijds een contactverbod opgelegd gekregen met zijn vader. Door dat contactverbod was het sowieso onmogelijk dat Jef V.O. zou terugkeren naar de hoeve."





Het onderzoek naar de gebeurtenissen op 4 februari 2017 is bijna afgerond. De betichting luidt nog altijd 'moord'. Walter Damen hoopt dat de zaak nog voor de start van het gerechtelijk verlof, in juli, naar het hof van assisen zal worden verwezen. "Op een assisenproces zullen alle deskundigen mondeling hun bevindingen moeten toelichten. Wij kunnen die dan in vraag stellen. Voor een correctionele rechtbank zouden we dat niet kunnen doen."