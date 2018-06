Verbroederingsrit voor wielertoeristen 14 juni 2018

02u43 0

Op zaterdag 30 juni is er de jaarlijkse verbroederingsrit voor Lilse Wielertoeristen. Het vertrek is om 9 uur aan het Kerkplein in Lille. Wielertoeristenvereniging Ultima Squadra heeft een parcours uitgestippeld van ongeveer 60 kilometer. De rit zal afgewerkt worden in groep en aan een gezapig tempo zodat alle geïnteresseerden kunnen deelnemen. In functie van de veiligheid zal de groep begeleid worden door een pilootwagen, een volgwagen en begeleiders op de motor. Iedereen mag deelnemen aan de rondrit. Je hoeft dus niet bij een fietsvereniging aangesloten te zijn. Vooraf inschrijven is niet nodig. Om organisatorische redenen wordt aan de wielerverenigingen wel gevraagd om hun deelname per mail te bevestigen aan vrijetijdsdienst@lille.be.