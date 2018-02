Van Aert niet in grote vorm, zijn fans des te meer 12 februari 2018

02u28 0 Lille Onder de stralende zon supporterden 17.000 mensen zaterdag voor hun favoriete renners tijdens de jaarlijkse Krawatencross in Lille. Wout van Aert was niet in topvorm maar zijn supporters des te meer.

Een hoogdag in het veldritseizoen, dat is de Krawatencross voor de Lillenaars. Maar liefst 17.000 bezoekers kwamen de renners zaterdag aanmoedigen, de meesten supporterden voor dorpsgenoten Sanne Cant en Wout van Aert. "Dit is een thuismatch", vertellen de vrienden Guy, Ronny, Glenn, Ronny en Diana, allen grote Wout-supporters. "Elke week gaan wij naar de wedstrijd kijken, we zijn zelfs meegeweest naar het WK in Valkenburg. Voor ons is deze cross pure ontspanning en pintjes drinken om de lokale Lilse verenigingen te steunen." Bovenaan op de berg stond nonkel Cis met kleine Finn (2) die opviel met zijn regenboogtrui. "Finn is het petekindje van Wout", vertellen Cis en zijn zus, de oma van Finn. "Finn vindt het geweldig om mee te komen kijken naar Wout, ook op tv wijst hij hem direct aan. Hij kan oma nog niet zeggen, maar Wout zegt hij al vlot." Organisator Jef van den Broeck is zeer tevreden over deze editie. "Ik ben een heel gelukkig man, 17.000 bezoekers onder een stralende zon zonder noemenswaardige incidenten, dat is prachtig. Jammer dat Wout niet gewonnen heeft, maar we zijn tevreden." (MVBO)