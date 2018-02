Vader verklikt dealende zoon bij politie 03 februari 2018

Niels L. uit Lille riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de verkoop van drugs aan minderjarigen. Het was zijn eigen vader die hem verklikte bij de politie. "Je mag blij zijn dat hij dat heeft gedaan", sprak de rechter tegen L.





De papa van Niels L. uit Lille trof in juli vorig jaar zo'n honderd gram cannabis aan op de kamer van de jongeman. Hij contacteerde de politie. Die trof in de rugzak van Niels niet alleen cannabis en heroïne aan, maar ook twee weegschalen, een grote hoeveelheid knijpzakjes en een ihone. In die iPhone werden berichten gevonden die wijzen op verkoop van drugs. Tijdens het verhoor van de beklaagde bleek hij ook in het bezit te zijn van een xtc-pil. "Hij gaf tijdens zijn ondervraging toe dat hij sinds april 2017 drugs verkocht aan zijn vrienden. Onder die vrienden bevonden zich ook minderjarigen", zegt openbare aanklager Hanne Van Loy. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf 6 maanden, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.





Op het einde van de rechtszaak richtte rechter Willemijn Verhoeve zich tot L. "Het is goed dat je vader naar de politie is gestapt, om duidelijk te maken dat dit niet kan."





Vonnis op 2 maart. (JVN)