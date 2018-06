Uitbater grow shop moet geduld oefenen 15 juni 2018

02u39 1

De uitbater van een grow shop in Gierle (Lille) weet pas volgende week voor hoeveel jaar hij achter de tralies vliegt. De 28-jarige Nicky V. uit Antwerpen runde anderhalf jaar lang de firma Klima Supplies aan Brulens in Gierle. De firma verkocht en leverde materialen die noodzakelijk en nuttig zijn voor het telen van cannabis. Hij leverde niet alleen aan eigen gebruikers met een paar plantjes, maar ook aan uitbaters van grotere plantages. Daarnaast baatte hij ook zelf een cannabisplantage met 460 planten uit in een loods in Beerse. De man wist naar eigen zeggen niet een grow shop verboden is in België, maar riskeert nu wel een celstraf van 4 jaar. Normaal zou de rechter woensdag een vonnis vellen, maar de rechtbank houdt het vonnis nog één week langer in beraad. (JVN)