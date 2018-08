Twee pogingen tot inbraak 01 augustus 2018

In Poederlee zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee pogingen tot inbraak geweest. In de Heggelaan geraakten de dieven binnen, maar vluchtten ze weg toen de bewoners wakker werden. In de Zielestraat slaagden de inbrekers er niet in binnen te geraken. (WDH)