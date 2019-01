Twee inbraken Toon Verheijen

13 januari 2019

09u53 0

Een onbekende heeft zaterdag ingebroken in een woning in de Dennenlaan in Lille. De dader forceerde de voordeur en doorzocht de woning, maar de buit is niet bekend. Ook de in de Rechtestraat was er zaterdagavond een inbraak. De dader forceerde er eveneens de voordeur en doorzocht er ook de hele woning. Ook hier is de buit niet bekend.